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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة "الكارثة الوطنية" في البوسنة والفلبين جراء تفشي كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
يواصل فيروس كورونا الانتشار في مختلف دول العالم.
حيث، أعلنت البوسنة والفلبين، الثلاثاء، حالة "الكوارث" في البلاد؛ جراء تفشي فيروس كورونا، ومساعدة السلطات في احتواء الوباء.
قال رئيس وزراء البوسنة زوران تيجلتيجا إن البوسنة أعلنت اليوم حالة كارثة على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا بما يتيح تنسيق إجراءات الطوارئ بين منطقتيها اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي.
كان كل من الاتحاد البوسني الكرواتي وجمهورية الصرب قد أعلنا حالة الطوارئ أمس الإثنين واتخذا إجراءات طارئة لمنع انتشار المرض.
وأعلنت البوسنة عن 26 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، ولم تسجل أي وفاة نتيجة المرض.
وفي مانيلا، أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي "حالة الكوارث" في البلاد لمساعدة الوحدات الحكومية على تطبيق الإغلاق الذي يهدف لاحتواء تفشي "كورونا".
وتتيح حالة الكوارث، التي سيتم تطبيقها لمدة 6 أشهر، للوحدات الحكومية تخصيص أموال ونشر الموارد بصورة أسرع لضمان" مواجهة حاسمة وعاجلة وملائمة للكوارث، واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب للقضاء على تهديد فيروس كورونا".
وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد سجلت 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات 187 حالة، من بينهم 12 وفاة. كما سجلت 4 حالات تعافوا من الفيروس.
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