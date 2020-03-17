شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تحظر 7 دول بدءًا من 20 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أن بلادها ستحظر دخول وعبور زائرين من ست دول أوروبية إلى جانب إيران بدءًا من 20 مارس سعياً لدرء خطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه على مدى الشهر المقبل، سيتعين على المسافرين الذين يودون زيارة إندونيسيا الحصول على شهادة طبية من بلدانهم وأن يتقدموا للحصول على تأشيرة دخول من البعثات الإندونيسية.

وبينت أن القيود المفروضة على المسافرين من الصين ومدينة دايجو وإقليم جيونجسانجبوك في كوريا الجنوبية لا تزال سارية.