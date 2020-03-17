شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تحظر 7 دول بدءًا من 20 مارس والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة في بيان أنه على مدى الشهر المقبل، سيتعين على المسافرين الذين يودون زيارة إندونيسيا الحصول على شهادة طبية من بلدانهم وأن يتقدموا للحصول على تأشيرة دخول من البعثات الإندونيسية.
وبينت أن القيود المفروضة على المسافرين من الصين ومدينة دايجو وإقليم جيونجسانجبوك في كوريا الجنوبية لا تزال سارية.
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تحظر 7 دول بدءًا من 20 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.