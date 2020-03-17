فلسطين تطالب الاحتلال بالإفراج عن أموالها المحتجزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365: طالبت السلطة الفلسطينية أمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها لدعم الجهود الفلسطينية في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19). وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اجتمع أمس مع نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون، وطالبه بـ “الإفراج عن كامل المبالغ المحتجزة لدى الطرف الإسرائيلي منذ العام المنصرم، كضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنة”. وبحسب الوكالة، بحث الجانبان خلال اللقاء “المعطيات الاقتصادية التي يواجهها الطرفان في ظل تفشي فيروس كورونا” حيث أكد بشارة أن المبالغ المحتجزة “هي حق للشعب الفلسطيني، وستساهم في مساعدة الخزينة في تبني الإجراءات الصحية الفضلى لمواجهة هذا التحدي”.

وبدأت إسرائيل منذ مطلع العام الماضي باقتطاع أجزاء من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، احتجاجا على دفعها رواتب شهرية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

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