تأجيل بطولة كوبا اميركا الى 2021 بسبب كورونا

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2020-03-17 | 14:23
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قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن تأجيل بطولة كوبا أمريكا التي كانت من المفترض أن تقام هذا الصيف بسبب تفشي فيروس كورونا.
قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لم يصبح رسميًا بعد لكنه على وشك أن يحصل على الصيغة الرسمية خلال ساعات قليلة بسبب المرض الخطير.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر اليوم أيضًا تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 لصيف عام 2021 لنفس السبب.
وتسبب فيروس كورونا في تعليق معظم دوريات كرة القدم حول العالم، وهو ما دفع الاتحادات القارية لتأجيل البطولات المجمعة الخاصة بهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.