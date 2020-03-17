تأجيل بطولة كوبا اميركا الى 2021 بسبب كورونا

جاء هذا بحسب ما أكد مارتن فيرنانديز الصحفي في صحيفة "جلوبو سبورت" حيث أكد أن البطولة ستقام في صيف 2021.

قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لم يصبح رسميًا بعد لكنه على وشك أن يحصل على الصيغة الرسمية خلال ساعات قليلة بسبب المرض الخطير.



وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر اليوم أيضًا تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 لصيف عام 2021 لنفس السبب.

وتسبب فيروس كورونا في تعليق معظم دوريات كرة القدم حول العالم، وهو ما دفع الاتحادات القارية لتأجيل البطولات المجمعة الخاصة بهم.

