تأجيل يورو 2020 بسبب كورونا

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2020-03-17 | 14:09
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اختتمت أول اجتماعات اليوم لوضع الخطوات المقبلة في كرة القدم الأوروبية، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل.
والتقى ممثلو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية ودوريات الاتحاد الاوروي، وكذلك نقابة اللاعبين المحترفين في فيفا، عبر الفيديو، بداية من التاسعة صباحًا بتوقيت جرينيتش.
ولم يصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا رسميًا، ولكن يفترض على نطاق واسع أن اقتراح تأجيل يورو 2020، سيكون هو الأقرب.
إذاعة كادينا سير الإسبانية أيضًا، أكدت أن الاتحاد الأوروبي توصل لاتفاق نهائي حول تأجيل يورو 2020 حتى 2021.
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