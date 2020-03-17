رابطة المصارف الخاصة: اجراءات البنك المركزي تساهم بزيادة التجارة الالكترونية

اعتبرت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الثلاثاء، أن اجراءات البنك المركزي الأخيرة تساهم بزيادة التجارة الالكترونية.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف علي طارق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوضع الحالي يحتم علينا استخدام أدوات الدفع الالكتروني والابتعاد عن التعامل النقدي وذلك لتجنب الاقتصاد العراقي المشاكل التي يسببها التعامل بالنقد".

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وأضاف أن "البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات لتشجيع المواطنين على استخدام الدفع الالكتروني، منها جعل العمولة صفرا للتاجر عند استخدام نقاط البيع ولمدة ستة اشهر ابتداء من اليوم، اضافة الى تقديم منتجات جديدة وخدمات مالية مصرفية تناسب جميع فئات المجتمع"، موضحا أن "المواطن العراقي يمكنه الشراء ببطاقته المصرفية من داخل العراق وخارجه بدون أي عمولة بالإضافة إلى استخدام سعر الصرف الرسمي الذي يعتمده البنك المركزي وليس سعر الصرف في السوق".

وأكد أن "هناك أهمية كمية لاصحاب متاجر التجزئة والتجار الكبار باستخدام أدوات الدفع الالكتروني منها زيادة ايراداتهم المالية والدمج بين التجارة الالكترونية والتقليدية معا، اذ يمكن أصحاب المتاجر من عرض بضائعهم على مواقعهم والمواقع الأخرى مثل الفيسبوك والانستغرام وبيعها على المواطنين مباشرة واستلام أموال البضاعة بنفس اللحظة مع حماية المستهلك وتجنبه الغش التجاري".