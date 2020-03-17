هيئة السياحة 'تستنفر' وتثمن دعوة السيستاني حول معالجة مصابي كورونا

وقال رئيس الهيئة محمد العبيدي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان الهيئة وبجميع كوادرها ستبذل كل ما بوسعها للمساهمة في تقديم الدعم والإسناد لكل المؤسسات الطبية في عراقنا الحبيب وتستنفر امكانياتها لتحقيق أهداف خطة خلية الأزمة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به بلدنا.واضاف أنه بهذه المناسبة نجدد الدعوة لمواطنينا الكرام بالالتزام بالتوجيهات التي تصدر من خلية الأزمة حرصًا على سلامتهم.

واصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، بيانا بشأن ما تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية حول ما يخص وباء كورونا.

واكد المكتب في بيانه الذي تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "علاج المرضى بفيروس كورونا ورعايتهم واجب كفائي على كل المؤهلين لأداء هذه المهام".

واضاف انه "يجب على السلطات المعنية أن توفر كل المستلزمات الضرورية لحماية الأطباء والكوادر التمريضية"، لافتا الى ان "ما يقوم به هؤلاء بالرغم من كل التحديات عمل عظيم وجهد لا يقدر بثمن".

