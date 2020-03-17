فرض حظر على التجوال في ميسان اعتباراً من مساء اليوم وحتى الجمعة

قررت خلية الازمة في ميسان، الثلاثاء، فرض حظر للتجوال في المحافظة اعتباراً من مساء اليوم وحتى الجمعة المقبل. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم فرض حظر تجوال تام وتعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر ليلًا ولغاية الجمعة القادم الساعة الثانية عشر ليلاً".



وأضاف البيان أنه "يستثنى من ذلك الدوائر الامنية والصحية والخدميه والصحفيين".



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