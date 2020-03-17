سليمان: قضاء غبّ الطلب للعملاء ونعم لإقرار ⁧‫قانون العفو العام‬⁩ لتحقيق العدالة

شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد سليمان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "قضاء غبّ الطلب للعملاء، تارةً يخفّف الأحكام عنهم وتارةً يسقطها بمرور الزمن. أمّا من يقبعون في السجون منذ سنوات وسنوات دون محاكمة، لا يجد ​القضاء​ وقتًا للبتّ بوضعهم تحت أسباب وحجج واهية"، مؤكّدًا أنّ "نعم لإقرار ⁧‫قانون العفو العام‬⁩ لتحقيق العدالة لمن يستحقها".

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