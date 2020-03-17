النشرة: اللجان العمالية قامت بحملة تعقيم في عين الحلوة للوقاية من كورونا

ذكر مراسل "الخليج 365" في صيدا، أنّ "اللجان العمالية في الجبهة الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا، قامت بالتعاون مع لجنة منطقة حي بستان القدس في مخيم عين الحلوة، بحملة رشّ وتعقيم بهدف الوقاية من فيروس "كورونا" والحد من انتشاره".
ولفتت اللجان العمالية إلى "أنّها تقوم بجزء من واجباتها وبهذا العمل التطوعي اتجاه أبناء المخيم، رغم الإمكانيّات المُتاحة المتواضعة جداً والمتوافرة ومواد التعقيم القليلة". وجدّدت التأكيد "أنّها ستبقى في خدمة شعبنا على الدوام، وستعمل على التعاون والعمل إلى جانب الفرق العاملة كافّة كالدفاع المدني الفلسطيني ووكالة "الأونروا"، وستسعى إلى استكمال عملها وتأمين المواد اللّازمة".
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