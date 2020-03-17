النشرة: اللجان العمالية قامت بحملة تعقيم في عين الحلوة للوقاية من كورونا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أنّ "اللجان العمالية في ​الجبهة الشعبية​ الفلسطينية في منطقة صيدا، قامت بالتعاون مع لجنة منطقة حي بستان القدس في ​مخيم عين الحلوة​، بحملة رشّ وتعقيم بهدف الوقاية من فيروس "كورونا" والحد من انتشاره".

ولفتت اللجان العمالية إلى "أنّها تقوم بجزء من واجباتها وبهذا ​العمل التطوعي​ اتجاه أبناء المخيم، رغم الإمكانيّات المُتاحة المتواضعة جداً والمتوافرة ومواد التعقيم القليلة". وجدّدت التأكيد "أنّها ستبقى في خدمة شعبنا على الدوام، وستعمل على التعاون والعمل إلى جانب الفرق العاملة كافّة ك​الدفاع المدني الفلسطيني​ ووكالة "​الأونروا​"، وستسعى إلى استكمال عملها وتأمين المواد اللّازمة".