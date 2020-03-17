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نقيب المقاولين دعا الى توقيف العمل في الورش ووضع امكانات النقابة بتصرف المستشفيات

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دعا رئيس ​نقابة المقاولين​ ​مارون الحلو​ شركات التعهدات كافة، "استنادا الى قرار ​مجلس الوزراء​ الصادر يوم الأحد الواقع في 15 اذار 2020 والقاضي باعلان التعبئة العامة ومنع التجمّع الّا في ​حالات​ الضرورة القصوى، لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ وحرصا على سلامة العاملين والمواطنين، بالتوقّف عن العمل في جميع الورش وعلى جميع الأراضي اللبنانية وذلك من 15 اذار الى 29 منه ضمنا، باستثناء الأعمال الضرورية في تشغيل وصيانة المنشات الحيوية".

وأهاب في بيان اليوم "بالعاملين الاداريين في الشركات أن يقوموا بعملهم من منازلهم".
وأعلن عن وضع النقابة امكاناتها بتصرف ​وزارة الصحة​ و​المستشفيات​ مع تأكيدها "التقيد بكافة أساليب الحماية و​الوقاية​ متمنّية لوطننا تجاوز هذه المحنة".

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