دعا رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو شركات التعهدات كافة، "استنادا الى قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأحد الواقع في 15 اذار 2020 والقاضي باعلان التعبئة العامة ومنع التجمّع الّا في حالات الضرورة القصوى، لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة العاملين والمواطنين، بالتوقّف عن العمل في جميع الورش وعلى جميع الأراضي اللبنانية وذلك من 15 اذار الى 29 منه ضمنا، باستثناء الأعمال الضرورية في تشغيل وصيانة المنشات الحيوية".
وأهاب في بيان اليوم "بالعاملين الاداريين في الشركات أن يقوموا بعملهم من منازلهم".
وأعلن عن وضع النقابة امكاناتها بتصرف وزارة الصحة والمستشفيات مع تأكيدها "التقيد بكافة أساليب الحماية والوقاية متمنّية لوطننا تجاوز هذه المحنة".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المقاولين دعا الى توقيف العمل في الورش ووضع امكانات النقابة بتصرف المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.