ميشال ضاهر: على وزارة الصحة اجراء الفحوصات مجانًا لمعرفة الرقم الحقيقي

اشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان معدل ارتفاع إصابات ​الكورونا​ في ​لبنان​ تعتبر من الأقل في ​العالم​، على أمل ان تكون الأعداد صحيحة ولا يكون العدد المعلن عنه هو نتيجة لعدم اجراء الفحوصات من قبل العديد من المواطنين نتيجة كلفتها المرتفعة مقارنة بمستوى الدخل". ورأى انه "على ​وزارة الصحة​ اجراء الفحوصات مجانًا لمعرفة الرقم الحقيقي".

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