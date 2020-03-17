نعيم حسن: للتقيد بتوجيهات الدراية والوقاية الصادرة عن الحكومة

اشار شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ في بيان، الى "إن ​مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز​، وعطفاً على البيانات السابقة بشأن الأوضاع الصحية والاجتماعية الطارئة، وبعد متابعة مواقف المراجع الدينية الإسلامية الكبرى، وما أعلنته ​الحكومة اللبنانية​ بشأن الخطر الداهم المتمثل بوباء ​كورونا​، وبعد التشاور مع المشايخ الأجلاء والهيئة الاستشارية، يطلب من كافة سواس ​الخلوات​ والمجالس العامة التقيد بتوجيهات الدراية و​الوقاية​ الصادرة عن الحكومة اللبنانية ومتابعة تعليماتها وإرشادات ​وزارة الصحة العامة​، بما فيها ممارسة الأخوة والأخوات شعائرهم الدينية وصلواتهم في المنازل، سائلينه تعالى أن يعاملنا بلطفه وتسامحه وعفوه وكرمه، وهو المعين النصير".

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