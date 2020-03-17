التحكم المروري: لتوخي الحذر على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت وتخفيض السرعة ومضاعفة الانتباه بسبب تساقط الأمطار

دعت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، المواطنين إلى "توخّي الحذر على أوتوستراد خلدة باتجاه ​بيروت​ عند أنفاق المطار وتخفيض السرعة ومضاعفة الانتباه، بسبب تساقط الأمطار".

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