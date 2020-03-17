اشار نقيب الاطباء البروفسور ​شرف ابو شرف​ في تعميم له، الى انه "عملا بتعميم سابق، ودعما لمقررات ​مجلس الوزراء​ المتعلقة بالتعبئة العامة، تدعو ​نقابة الاطباء​ الزملاء الكرام الى عدم الظهور الاعلامي للتحدث عن ​فيروس كورونا​ الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للنقيب، بسبب الذعر الذي تسببه احيانا المعلومات غير الدقيقة التي يدلي بها بعض الاطباء".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابو شرف للاطباء: لعدم الظهور الاعلامي للتحدث عن الفيروس الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للنقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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