لجنة طوارئ الضمان الاجتماعي عقدت أولى إجتماعاتها وبحثت في آلية العمل راهنا

عقدت لجنة إدارة الطوارئ في ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ أولى إجتماعاتها اليوم، في حضور المدير العام للصندوق الدكتور ​محمد كركي​ و نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ غازي يحيى والمديرين ورؤساء المصالح المعنيين في الصندوق.

وإطلعت اللجنة، بحسب بيان على "آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي وتفشي وباء ​الكورونا​ في ​لبنان​. وأخذت علما بالإجراءات المتخذة من قبل المدير العام للصندوق لاسيما التعاميم الصادرة للمستشفيات لإستقبال المرضى المضمونين وعدم تكبيدهم أية فروقات مالية إضافية، إضافة إلى وضع الخط الساخن 2424 بتصرف المضمونين لمعالجة جميع مشاكلهم المتعلقة بحصولهم على التقديمات الإستشفائية.

كما عكفت اللجنة على وضع آلية لإعطاء الموافقات على الإستشفاء والأعمال الطبية وسوف تصدر القرارات اللازمة بذلك تباعا. وكذلك تطرق الإجتماع إلى موضوع براءات الذمة التي يصدرها الصندوق والتصاريح الإسمية السنوية، ومعاملات ​الأمراض​ السرطانية والمستعصية.

كما تقرر أن تبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة وبشكل دوري لمتابعة أوضاع المضمونين وأصحاب العمل وإتخاذ القرارات اللازمة بذلك".

