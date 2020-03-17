دريان استقبل السفير المصري وبحث معه الاوضاع

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ سفير ​جمهورية مصر​ العربية في لبنان ياسر محمد علوي وتم التداول في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة وخاصة في تفشي ​فيروس كورونا​ في دول ​العالم​ والإجراءات التي تقوم بها للحد من انتشاره. إضغط للمزيد

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