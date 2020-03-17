أشار المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ إلى أن ما جرى عبر ​القضاء العسكري​ من تبرئة جزار معتقل ​الخيام​ ​عامر الفاخوري​ كارثة قضائية وقانونية ووطنية بل كارثة سياسية بامتياز، خاصةً أن الإخفاء والخطف جرم مستمر لا يسري عليه مرور الزمن. وأخشى أن نصل ليوم تصبح فيه ​المقاومة​ جريمة وخيانة، والعمالة مصلحة وطنية محمية بقوة القانون وال​سياسة​ والقضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احمد قبلان: عامر الفاخوري كارثة قضائية وقانونية ووطنية بل كارثة سياسية بامتياز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.