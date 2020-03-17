السيد فضل الله: تبرئة العميل الفاخوري يشجع منطق العمالة

اشار السيّد ​علي فضل الله​ في بيان حول تبرئة العميل ​عامر الفاخوري​، الى إن القرار الذي صدر أخيراً بتبرئة العميل عامر الفاخوري نراه يمس بمشاعر جميع اللبنانيين وخصوصاً المعتقلين الذي عانوا أشد المعاناة من جرائم عملاء الاحتلال الصهيوني، ويمس أيضاً بمصداقية ​القضاء​ الذي نحرص على ابقائه بعيدا عن كل الضغوط الداخلية والخارجية، وهو يشجع منطق العمالة للاحتلال ما دامت اية جريمة ترتكب بحق ​الإنسان​ والوطن لن يلاقي مرتكبها العقاب العادل.

اضاف فضل الله "إننا ندعو القضاء إلى إعادة النظر بهذا القرار لكي يكون أكثر انسجاماً مع العدالة وحقوق الإنسان ومصلحة الوطن واللبنانيين وكل أحرار العالم".