بري استقبل سفيرة ايطاليا وعرض معها الاوضاع

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ سفيرة ​ايطاليا​ في ​لبنان​ نيكوليتا بومباردييري حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات بين البلدين. إضغط للمزيد

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