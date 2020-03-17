قوى الأمن: توقيف شخصين في دير عمار بجرم نشر صور حميمة لقاصر وابتزازها لإقامة علاقة معها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "ورد إلى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى مقدّمة من مواطن ضدّ شخصَين بجرم نشر صور حميمة عائدة لابنته القاصر وابتزازها لإقامة علاقة معها".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "باستماع إفادة القاصر -بحضور مندوبة الأحداث- صرّحت أنّها تعرّفت على المدّعى عليه الأوّل قبل فترة سنة تقريبًا، وكانت تتبادل معه الصورة الحميمة، إلى أن حصلت بينهما علاقة ومن ثمّ انفصلا. وبعد فترة وجيزة، أخبرتها إحدى صديقاتها بأنّ الأوّل أعطى الثاني الصور، وأنّ الأخير قد تواصل مع صديقتها وأخبرها بأنّه ينوي نشرها في حال لم تقبل القاصر بملاقاته لإقامة علاقة معها، فرفضت الأمر وتعرّضت لوعكة صحيّة نتيجةً لإقدامه على نشر الصور من خلال حسابات وهميّة (Fake Account) على تطبيق "فايسبوك".

ولفتت المديرية إلى أنّ "نتيجةً للاستقصاءات والتحريات الّتي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا بتاريخ 6 آذار 2020 ، من توقيف المدّعى عليهما في ​دير عمار​"، مشيرةً إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأودعا مع الأجهزة الخلوية المستخدمة من قبلهما ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".

وطلبت من المواطنين "عدم تصوير أنفسهم فوتوغرافيًّا أو عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحيّة ويتمّ استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن هذه الحالات".