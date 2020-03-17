الخليل: ازيادة القدرة الاستيعابية بالمستشفيات وتزويد وحدات الـ"ICU" بأجهزة التنفس الإصطناعي

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، إلى أنّ "يوم الأربعاء الماضي 11 آذار، وجّهت الرسالة الآتية: "نناشد رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ بإعلان "حالة طوارئ" اليوم قبل الغد، لمواجهة أخطار فيروس "كورونا"، مبيّنًا أنّ "​الحكومة​ قد تأخّرت ستة أيامٍ للتجاوب مع هذا النداء وإعلان الدولة حالة التعبئة الشاملة اعتبارًا من يوم أمس 16 آذار. وقد أثبت اللبنانيون أنّهم، والى حدّ كبير، على قدر المسؤوليّة الوطنيّة والأخلاقيّة بتجاوبهم مباشرةً مع هذا القرار".

وركّز في تصريح، على "أنّنا الآن نوجّه عناية دياب، الّذي نقدّر تركيزه واهتمامه البالغَين على هذا الملف، إلى أنّ بعد قيام المواطنين بما طُلب منهم، على الحكومة الآن تفعيل عملها وبسرعة فائقة كي يتمّ التنسيق المتلازم بين المواطنين وبينها، ليتمّ استيعاب سرعة انتشار الوباء، حيث يكون النظام الطبّي اللبناني بحلقاته كافّة قادرًا على التعامل مع الحالات المرضيّة الّتي تحتاج الى علاج استشفائي، أي:

1_زيادة القدرة الاستيعابية في المستشفيات، الحكومية والخاصة، خصوصاً وحدات العناية الفائقة (ICU).

2_تزويد وحدات الـ"ICU" بأجهزة ​التنفس​ الإصطناعي.

3_توفير مستلزمات التعقيم والحماية للجسم الطبي".

وركّز الخليل على "أنّني أقترح ما ورد اعلاه بعد استماعي الى فريق من الاطباء اطلعوني على الحاجات الضرورية والاساسية لنجاح مشروع مواجهة وباء ​الكورونا​"، متوجّهًا إلى ديبا بالقول: "أملنا كبير بكم، الإهتمام السريع قبل فوات الأوان وانتصار، لاسمح الله، الوباء على إراداتنا المجتمعة لمواجهته ودحره بإذن الله".