ظريف: العقوبات الأميركية استنزفت الموارد الاقتصادية الإيرانية

اشار وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ الى ان ​العقوبات الأميركية​ على ​طهران​ استنزفت الموارد الاقتصادية الإيرانية، لافتا في تصريح له الى ان العقوبات أعاقت جهود إيران في مكافحة كورون​​​​​​​ا.

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