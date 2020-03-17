التحالف العربي: إعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بُعد أطلقتها أنصار الله من الحديدة

أعلن المتحدّث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ (​التحالف العربي​)"، العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف البحرية رصدت محاولة لحركة "أنصار الله" (​الحوثيين​) بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب ​البحر الأحمر​، باستخدام زورقَين مفخّخَين ومسيّرَين عن بُعد، قامت الحركة بإطلاقهما من محافظة ​الحديدة​".

وأوضح أنّه "تمّ إعطاب وتدمير الزورقَين الّذين يمثّلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق ​باب المندب​ وجنوب البحر الأحمر"، مشدّدًا على أنّ "الحوثيين يتّخذون من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق ​الصواريخ​ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخّخة والمسيّرة عن بُعد، وكذلك نشر ​الألغام​ البحرية عشوائيًّا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاكٍ لنصوص "​اتفاق ستوكهولم​" واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة؛ حيث بلغ عدد الزوارق المفخّخة والمسيّرة عن بُعد الّتي تمّ رصدها وتدميرها 46".