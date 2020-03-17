التحالف العربي: إعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بُعد أطلقتها أنصار الله من الحديدة

أعلن المتحدّث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)"، العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف البحرية رصدت محاولة لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر، باستخدام زورقَين مفخّخَين ومسيّرَين عن بُعد، قامت الحركة بإطلاقهما من محافظة الحديدة".
وأوضح أنّه "تمّ إعطاب وتدمير الزورقَين الّذين يمثّلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر"، مشدّدًا على أنّ "الحوثيين يتّخذون من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخّخة والمسيّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاكٍ لنصوص "اتفاق ستوكهولم" واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة؛ حيث بلغ عدد الزوارق المفخّخة والمسيّرة عن بُعد الّتي تمّ رصدها وتدميرها 46".
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