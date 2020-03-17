شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتعميم قرار حظر الشيشية بالكافيهات وتغريم المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، بضرورة إصدار قرار بتعميم منع تداول الشيشة بالمقاهى والكافيهات والأماكن العامة حرصاً على الصحة العامة للمواطنين خاصة أن الشيشة تمثل بيئة خصبة لنقل الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك فى ظل خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية بضرورة إيقاف تدخين الشيشة لما تحمله من أخطار ومساهماتها فى نشر الفيروس بشكل سريع.

وطالب النائب بوضع غرامة فورية على المخالفين تتراوح ما بين 3000 جنيه حتى 100 ألف جنيه لأصحاب الكافيهات المخالفة، وأيضاً تطبيق غرامة فورية على المدخنين نفسهم تتراوح ما بين 300 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه.

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وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد قرر حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم غلقها على الفور، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

ووجه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك القرار ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة.