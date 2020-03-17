شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يدعو رجال الأعمال بالتبرع لدعم الأسر الفقيرة بمستلزمات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، بتقديم تبرعات مالية فى إطار دورهم الاجتماعى لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا على تجاوز أزمة فيروس كورونا، مُشيرا إلى أن بعض الأسر ليست لديها القدرة على شراء المستلزمات الأساسية للوقاية الطبية وهو أمر يعرضها لخطر الإصابة بالفيروس المستجد ومن ثم يصبح هناك فرصة لانتشاره داخل مصر، داعيا إلى التكاتف المجتمعى لعبور هذه الأزمة.

واقترح عضو مجلس النواب، أن يتولى عدد من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والقادرين بوجه عام، التبرع بشراء كميات كبيرة من المستلزمات المستخدمة فى الوقاية من الڤيروس، على أن تتولى وزارة التضامن توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا وغير القادرين، إضافة إلى شراء أجهزة كاشفة للفيروس وتزويد المستشفيات العامة بها حتى يصبح لدينا القدرة الأكبر على اكتشاف حجم الاصابات أولا بأول.

وتابع المهندس جون طلعت: "الدرس الأهم فى التجربة الصينية لمكافحة فيروس كورونا هو التركيز على التبرعات المالية وجهود المجتمع المدنى، فبدونها لم تكن تستطيع الدولة أن تحاصر الفيروس كما حدث، ونأمل أن تكون التجربة المصرية ملهمة للعالم كله".

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وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أعلنت أنه تقرر السماح للعاملين بالمجلس بالانصراف من العمل اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لبدء تعقيم كل قاعات وأماكن المجلس، لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، عبر الإذاعة الداخلية للمجلس، أنه تقرر منح العاملين إجازة مدفوعة الأجر يومى غدا وبعد الغد، ليتسنى استكمال إجراءات التعقيم.

وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن كل هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية هدفها الحفاظ علي سلامة وصحة العاملين بالمجلس.

وستشمل عملية التعقيم، القاعة الرئيسية لمجلس النواب التي تعقد بها الجلسة العامة، وكذلك قاعات اللجان العامة والبهو الفرعوني والمتحف، وكذلك مكاتب الموظفين، وكافة الأماكن والقاعات داخل المجلس.