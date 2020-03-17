شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم قاعات وأماكن مجلس النواب لمنع انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل، عدد من سيارات التعقيم لمقر مجلس النواب، للبدء في عملية تعقيمه بالكامل، وذلك في إطار الإجرءات الاحترازية التي يتخذها المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا، وستشمل عملية التعقيم، القاعة الرئيسية لمجلس النواب التي تعقد بها الجلسة العامة، وكذلك قاعات اللجان العامة والبهو الفرعوني والمتحف، وكذلك مكاتب الموظفين، وكافة الأماكن والقاعات داخل المجلس.

يذكر أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة بصفة عامة ومحلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة العاملين، قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس، اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، على أن تكون الأولوية في الراحات للسيدات وخاصة الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة، وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من الثلاثاء 17 من مارس 2020.

كما قررت الأمانة العامة لمجلس النواب، أن يكون موعد الانصراف خلال مدة الأسبوعين القادمين تمام الساعة الثانية بعد الظهر، علي أن يتم استثناء العاملين بقطاع مكتب المستشار الأمين العام والقطاع الطبي من هذه الإجراءات، بحيث يكون عملهم وفقاً للمواعيد والأيام العادية.

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وكان المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، قد أعلن أن الأمانة العامة للمجلس قررت تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء للزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب، لحين إشعار آخر، وذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

كما أكد على جميع العاملين بالمجلس ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والسلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي سبق وأن جهزتها الأمانة العامة في هذا الخصوص.

ويشار إلى أن علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن خلال الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت يوم الثلاثاء 10 مارس رفع الجلسات العامة لمدة أسبوعيين على أن تعود للانعقاد يوم 29 مارس الجاري ، وذلك حرصاً من المجلس على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين به.