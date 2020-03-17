شارك اللاعب الألماني لفريق ريال مدريد توني كروس في برنامج تلفزيوني من منزله عبر تقنية “السكايب” للحديث عن تأثيرات “كورونا” على اللاعبين، وتسليط الضوء على كيفية قضائهم الوقت بمنازلهم.
وتابع كروس “أنا وعائلتي بخير، بدون أعراض “كورونا، لا أحس بالملل.. أنا بجانب أبنائي الـ 3 ولكم أن تتخيلوا الأمر”.
وأضاف “لم يعد اليوم مملا إذا ما التفت إلى اليمين والشمال، الأهم في الأمر كله أننا بخير”.
وختم “لدي العديد من المناديل الورقية وكل لاعب من مجموعة ريال مدريد لديه برنامج تدريبي خاص للمحافظة على لياقته”.
كانت هذه تفاصيل خبر كروس: أتوفر على العديد من المناديل الورقية وأستمتع بالوقت في بيتي مع أطفالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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