مواطنون يعثرون على جثة شخص معلقة في سياج نواحي طنجة

عثر مواطنون، أمس الاثنين، نواحي طنجة، على جثة شخص داخل سياج حديدي موجود في منطقة اكزناية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن جثة المتوفى، البالغ من العمر 56 سنة، عثر عليه من طرف مواطنين معلقا في سياج حديدي، ما خلف حالة استنفار من طرف عناصر الدرك الملكي، بعد تلقيها لإخبارية، تفيد بوجود جثة في المنطقة.
ونقلت سيارة نقل الأموات جثة المتوفى إلى مستودع الأموات دوق دي طوفار، قصد عرضها على التشريح الطبي لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي إجراءاتها القانونية، المعمول بها في مثل هذه الحالات.
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