كورونا.. المجموعة المهنية لبنوك المغرب تحدد عدد الزبناء الممكن ولوجهم للوكالات

أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، وفي إطار الأجراءات الرامية للحد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أنها قررت تحديد عدد الزبناء الذين يمكنهم ولوج الوكالة البنكية دفعة واحدة في 5 إلى 10 أفراد، وذلك حسب حجم كل وكالة.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ صحفي، أن هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات التي تتخذها البنوك الأعضاء في هذه المجموعة، للمساهمة في الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في صفوف مواردها البشرية أو بين الزبناء.

وأشار ت إلى أنه سيتم تنظيم عملية الدخول والالتحاق بالشبابيك البنكية من قبل مستخدم الأمن بالبنك، حتى وإن استدعى الأمر انتظار الزبناء خارج مقر الوكالة.

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وأضاف المصدر ذاته قائلا إنه” لتحقيق هذه الغاية ، نعول على تعاون الجميع لضمان حسن سير العمل، والاستجابة لتطلعات الزبناء”.

وستعمل المجموعة، حسب البلاغ ذاته، على تسهيل ولوج الزبناء للخدمات البنكية، والتحلي بالمرونة في إنجاز المعاملات ، داعية الزبناء إلى استعمال الوسائل الرقمية ، ومنها على الخصوص البطاقات البنكية في الشبابيك الالية، مما سيساهم في تجنب الاتصالات الشخصية التي قد تساعد على انتشار العدوى.

وسعيا منها الطمأنة زبناء مختلف المؤسسات البنكية المنخرطة في المجموعة، أكدت هذه الأخيرة انها “ليست مسألة سيولة، بقدر ما هي مبادرة لتدبير تدفقات الزبناء، بهدف حمايتهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد”.