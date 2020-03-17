طقس الثلاثاء.. سحب كثيفة مع أمطار ضعيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، مرور سحب كثيفة خلال الزوال، مصحوبة بأمطار ضعيفة أو زخات مطرية من المحتمل أن تكون رعدية بالواجهة المتوسطية والريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.

وستكون السماء ، ابتداء من الظهيرة، غائمة بالشمال الغربي تعطي أمطارا أو زخات أو رعد، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء الأخرى، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب قوية نوعا ما من القطاع بالأقاليم الجنوبية، ومحليا بالسواحل الوسطى والواجهة المتوسطية ، والمحيط الأطلسي، وستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي أو من الشرق أحيانا إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 – و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 03 و10 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين12 و 16 درجة بالسهول الداخلية الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وفيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و22 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والريف والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس وجوار السواحل، وما بين 22 و28 درجة بالسايس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بأقصى الجنوب الشرقي من البلاد وبباقي الأقاليم الجنوبية.

أما عن حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان وأحيانا قوي الهيجان إلى هائج جدا في الصباح بين رأس حديد وطانطان.