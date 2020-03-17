قلنسوة: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الأربعينيات من عمره، بجروح في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي، فجر اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن جناة أقدموا على إطلاق النار على المصاب خلال توجهه لعمله.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة.

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وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وشهدت مدينة قلنسوة في الآونة الأخيرة تصاعدا في العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين ومكافحة ظاهرة العنف والجريمة.