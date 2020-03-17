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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أردني تحت الحجر الصحي بعد إصابة ممرضة بكورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
أعلن الأردن إصابة ممرضة بأحد المستشفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتم فرض حجر صحي على كامل مكان عملها، وفقا للعين.
وقال الدكتور محمود زريقات، مدير إدارة مستشفيات البشير، الثلاثاء، إن الممرضة كانت في زيارة إلى ذويها في فلسطين وقدمت قبل 5 أيام إلى الأْردن وباشرت عملها، لافتا إلى أنه تم على الفور أخذ عينات لجميع المرضى الذين تعاملت معهم ولزملائها في العمل، كما تم الحجر عليهم.
وأضاف أنه عملا بالإجراءات الاحترازية، فقد تقرر تأجيل إجراء العمليات الجراحية بجميع الاختصاصات وفروعها، باستثناء الحالات الطارئة فقط، ومنع الزيارات إلى كافة أقسام المستشفيات منعا باتا وحتى إشعار آخر، وإغلاق عيادات الاختصاص الخارجية باستثناء بعض الأقسام.
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