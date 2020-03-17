شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 88 لاجئاً صومالياً من مدينة عدن لبلادهم بدعم من "سلمان للإغاثة" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 غادر ميناء عدن اليوم 88 لاجئاً صومالياً، ضمن برنامج الإعادة الطوعية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية .

Advertisements ويتضمن البرنامج نقل الصوماليين الراغبين في العودة لبلادهم من عدن عبر البحر الأحمر ؛ ليتم نقل اللاجئين لاحقا كلا حسب مسكنه إلى عموم المقاطعات الصومالية . يشار إلى أن المركز قد عمل على إعادة ما يزيد عن ألفي لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين في العام 2018م.

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