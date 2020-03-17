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شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الهجرة والجوازات في عدن تغلق ابوابها والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
أغلقت مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة عدن، أبوابها اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية .
وذكرت مصادر محلية في عدن، أن المصلحة رفضت إستقبال أي معاملات لإستخراج جوازات سفر وأبلغت المتعاملين أنه تم إغلاق المصلحة بشكل مؤقت .
ويتوقع أن يبدأ اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية وتشديد الإجراءات على المنافذ البحرية، وذلك ضمن تحركات الحكومة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد
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