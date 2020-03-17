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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السعودية تصدر دليلا توعويا عن كورونا بأكثر من لغة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
أصدرت وزارة الصحة السعودية دليلاً توعوياً بعدة لغات، تستهدف به المواطنين والمقيمين، لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة عن عدم اتباع النصائح والإرشادات التوعوية.
وشمل الدليل عدة لغات وهي: الفلبينية، وإلاوردو، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والبرتغالية، إلى جانب اللغة العربية.
ويأتي ذلك ضمن رسائل وزارة الصحة السعودية التوعوية المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".
كما تضمن الدليل تعريفاً بالفيروس الجديد، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من عدوى كورونا "كوفيد 19"، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية تعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحي في المنزل، ومتى يتم العزل الصحي، ووصايا السفر وقت كورونا الجديد "كوفيد 19"، كما تضمن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها
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