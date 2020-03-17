قوات الجيش اليمني تأسر العشرات من مسلحي المليشيا في قانية بالبيضاء

الثلاثاء 17 مارس 2020

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، 17/آذار/2020، من أسر عدد من مسلحي مليشيا الحوثي في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.



وذكرت مصادر عسكرية أن المواجهات التي اندلعت بعد منتصف ليل أمس واستمرت حتى فجر اليوم أسفرت عن أسر عدد من مسلحي المليشيا.

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وأضافت المصادر أن المليشيا شنت هجوما تحت غطاء مدفعي كثيف على مواقع قوات الجيش في الجبهة.

وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر العشرات من المسلحين الحوثيين.

وتزامن الهجوم على قانية مع هجوم على مواقع الجيش في صرواح غربي مأرب