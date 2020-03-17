الإمارات تعلن خلو رعايا الدول القادمين من الصين من فيروس كورونا

الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلنت الجهات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلو جميع رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من دولة الإمارات من فيروس كورونا المستجد .



وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الجهات الصحية في دولة الإمارات أعلنت أن الفحوصات الطبية لجميع رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من الصين والذين استضافتهم في مدينة الإمارات الإنسانية جاءت كلها سلبية وتؤكد خلوهم من فيروس كورونا

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وأستضافت الإمارات العشرات من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم اليمن، بعد أن قامت بإجلائهم من مدينة ووهان الصينية التي إنتشر فيها وباء فيروس كورونا المستجد .

وقامت الإمارات بوضع الرعايا في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس .