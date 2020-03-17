شكرا لقرائتكم خبر عن السطات الصينية ترفض وصف الرئيس الأمريكي بأن كورونا فيروس صيني والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 قالت السطات الصينية، الثلاثاء، أنها ترفض وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن كورونا هو فيروس صيني.

ويستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف "كورونا الصيني" دائما في خطاباته ويحمل بكين مسؤولية نشره. Advertisements وتتبادل القوتان العظمتان الاتهامات حول مسؤولية انتشار الفيروس لدرجة وصلت لحد تراشق التصريحات بين مسؤولين كبار في الدولتين. واتهم متحدث باسم الخارجية الصينية واشنطن بتدبير هجوم بيولوجي ساهم في انتشار كورونا. ورد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على هذه الاتهامات ووصفها بغير المنطقية، ودعا الصين للتوقف عن هذه التصريحات.

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