تضاعف إصابات كورونا في كمبوديا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة الكمبودية، الثلاثاء، تضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال آخر 24 ساعة من 12 إلى 24 حالة.



ونقلت وكالة الأنباء المحلية "فود" عن الوزارة الكبودية قولها إن 11 شخصا من بين المصابين الجدد كانوا بين 79 مسلما كمبوديا شاركوا في تجمع إسلامي بماليزيا.

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وأضافت وزارة الصحة الكمبودية، في بيان: "الشخص المتبقي من المصابين سافر مؤخرا إلى تايلاند".

وأمرت السلطات الكمبودية بإغلاق المدارس في العاصمة بنوم بنه، ومدينة ثانية لمنع انتشار الفيروس الذي قضى على الآلاف حول العالم.

وقالت وزارة التعليم الكمبودية إن جميع المدارس العامة والخاصة سيتم إغلاقها فورا، ومنح إجازة مدرسية سنوية تستمر أسبوعين.