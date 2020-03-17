تركي يقدم على اختطاف طفلته المصابة بكورونا من المستشفى

الثلاثاء 17 مارس 2020

اختطف تركي نجلته البالغة من العمر 5 سنوات من مستشفى بمدينة دوزجا (شمال)، قبل نقلها إلى مكان آخر عقب ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليها.

وكانت العائلة التي عادت إلى تركيا قبل 12 يوما قادمة من ألمانيا قد بدأت في تلقي شكاوى من نجلتهم البالغة من العمر 5 سنوات بشعورها بآلام في الحلق وارتفاع بدرجة الحرارة، وفق صحيفة "زمان" التركية.

وعقب وصول الطفلة إلى وحدة الطوارئ بمستشفى “جول ياكا” وعقب الفحوصات الطبية التي خضعت لها هناك تم نقل الطفلة إلى مستشفى جامعة دوزجا البحثي، ليقرر الأطباء إرسالها إلى مستشفى أتاتورك الحكومي لإخضاعها للمراقبة الطبية بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وسارع الد الطفلة باختطافها والفرار خارج المستشفى لتقوم الإدارة بإبلاغ فرق الشرطة التي قطعت الطريق أمام سيارته.

وأعيدت الطفلة مرة أخرى إلى مستشفى أتاتورك الحكومي برفقة عناصر الشرطة، حيث وضعت قيد المراقبة الطبية.

بينما اقتيد والدها إلى مديرية الأمن حيث ذكر في إفادته أنه فعل هذا بعدما شعر بالفزع.

وأمس الإثنين، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 47 بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة.