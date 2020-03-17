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مصادر عسكرية تنفي سقوط معسكر كوفل في مأرب بيد المليشيا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 مارس 2020

أكدت مصادر عسكرية عدم صحة الأنباء المتداولة عن سقوط معسكر كوفل في مديرية صرواح بمحافظة مأرب بيد مليشيا الحوثي.

 

وأضافت المصادر أن المواجهات لازالت بعيدة عن المعسكر.. مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية تمكنت من استعادة بعض التباب التي خسرتها خلال مواجهات الأيام الماضية.

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وتابعت المصادر أن مواجهات عنيفة وبمختلف أنواع الأسلحة تدور في جبهة صرواح منذ منتصف ليل أمس.

 

ولفتت إلى أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف لعبت دورا في عرقلة تقدم المليشيا.

 

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