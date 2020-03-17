- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية تنفي سقوط معسكر كوفل في مأرب بيد المليشيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
أكدت مصادر عسكرية عدم صحة الأنباء المتداولة عن سقوط معسكر كوفل في مديرية صرواح بمحافظة مأرب بيد مليشيا الحوثي.
وأضافت المصادر أن المواجهات لازالت بعيدة عن المعسكر.. مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية تمكنت من استعادة بعض التباب التي خسرتها خلال مواجهات الأيام الماضية.
وتابعت المصادر أن مواجهات عنيفة وبمختلف أنواع الأسلحة تدور في جبهة صرواح منذ منتصف ليل أمس.
ولفتت إلى أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف لعبت دورا في عرقلة تقدم المليشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية تنفي سقوط معسكر كوفل في مأرب بيد المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.