شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الكويت إلى 130 حالة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دولة الكويت، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 17/آذار/2020.

وأكدت الوزارة تسجيل عشر إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 130 حالة. Advertisements وانتقل الفيروس من إيران إلى الكويت وعدد من الدول العربية.

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