باكستان تسجل 131 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلنت باكستان، الثلاثاء، تشخيص 131 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، في أسوأ نسبة إصابة في البلاد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 184 حالة.



وسجلت الحالات الجديدة في مدن كراتشي وديرا إسماعيل خان وملتان وسكر، وفقا لصحيفة "جيو نيوز" الباكستانية.

وفي إقليم السند، تم تأكيد 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في الإقليم إلى نحو 150 شخصا. كما تم تأكيد إصابة 106 من الزائرين القادمين من تافتان إلى مدينة سكر بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين حتى الآن إلى 119.

بينما تأكد في كراتشي إصابة 8 أشخاص آخرين اليوم ليصبح عدد المصابين بالمدينة 30، فضلا عن رصد حالة جديدة في مدينة حيدر آباد.

وقال تيمور سليم جهاغرا، وزير الصحة بإقليم خيبر بختونخوا، أنه تم الكشف عن 15 حالة في الإقليم.

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وحسب البيان المنشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد تيمور سليم أن 19 شخصًا وصلوا إلى مدينة "ديرا إسماعيل خان" قبل أسبوع من تافتان، من بينهم 15 حالة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، وتم احتجازهم في الحجر الصحي.

وفي إقليم البنجاب، تأكد إصابة مريض في مقاطعة "ملتان" الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، ليرتفع عدد المصابين بالمرض إلى 2 في الإقليم.

يذكر أنه تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لاهور الإثنين.

وسجل إقليم بلوشستان 10 حالات، و وإقليم بلتستان 3 إصابات، و4 حالات في العاصمة إسلام آباد، وحتى الآن لم يتم تسجيل حالات في كشمير.

من جانبها اتخذت باكستان إجراءات أمنية صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا، ففرضت قيودا على أماكن الترفيه والأنشطة الرياضية والأحداث المهمة والأضرحة. كما أعلنت إغلاق المؤسسات التعليمية وتأجيل الامتحانات، وسمحت بالسفر عبر 3 مطارات فقط.