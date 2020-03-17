الكويت 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:19 صباحًا, 17 مارس 2020 م
الكويت - المناطق
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تسجيل 7 حالات إصابة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 130 حالة. وقال السند في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء، إن كل الحالات الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة.
وأضاف السند: «12 حالة تعافت من فيروس كورونا في الكويت، وأجرينا أكثر من 11 ألف مسحة مخبرية حتى الآن، ونحو 564 شخصاً أنهوا الحجر الصحي». وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين تسجيل 11 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت. وقال السند في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة أمس الاثنين إن الحالات الـ 11 المسجلة هي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف أن هناك أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وكل تلك الحالات هي لكويتيين وهناك حالة لمقيمة مصرية مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية.
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