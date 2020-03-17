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عودة 88 لاجئاً صومالياً من عدن إلى بلادهم

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غادر ميناء عدن اليوم 88 لاجئاً صومالياً، ضمن برنامج الإعادة الطوعية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية .

ويشمل البرنامج نقل الصوماليين الراغبين في العودة لبلادهم من عدن عبر البحر الأحمر ؛ ليتم نقل اللاجئين لاحقا كلا حسب مسكنه إلى عموم المقاطعات الصومالية .

يذكر أن المركز قد عمل على إعادة ما يزيد عن ألفي لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين في العام 2018م.

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