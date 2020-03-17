شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 3 مصابين بـ«كورونا» في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان ، شفاء 3 مرضى من المصابين بفيروس كورونا. وأوضحت أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء 12 حالة.
وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا أن العدد الكلي للإصابات في سلطنة عمان 24 مصاباً.
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