شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : 7 حالات إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) إلى 130 حالة بعد تسجيل سبع إصابات جديدة .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن أربع حالات من المصابين في العناية المركزة منهم حالة واحدة خطرة .

وأوضح المتحدث أن الحالات السبع الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة ، مشيرا إلى أن مجموع الحالات التي تم شفاؤها 12 حالة .

وأكد أن 564 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي ، لافتا إلى إجراء 11091 مسحة مخبرية.