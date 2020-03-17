شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : 7 حالات إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) إلى 130 حالة بعد تسجيل سبع إصابات جديدة .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن أربع حالات من المصابين في العناية المركزة منهم حالة واحدة خطرة .
وأوضح المتحدث أن الحالات السبع الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة ، مشيرا إلى أن مجموع الحالات التي تم شفاؤها 12 حالة .
وأكد أن 564 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي ، لافتا إلى إجراء 11091 مسحة مخبرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت : 7 حالات إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.