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من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة

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تنشر وكالة الخليج 365، السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي.
والزرفي هو من مواليد 1966 من محافظة النجف

التحصيل الدراسي
بكالوريوس خريج جامعة الكوفة كلية الفقه

ماجستير جامعة الكوفة كلية الفقه

دكتوراه مرحلة البحث جامعة الكوفة كلية الفقه

وهاجر من عام 1991-1994 في مخيم رفحاء في المملكة العربية ، ليهاجر بعد ذلك من عام 1994-2003 في الولايات المتحدة الأميركية


المناصب
عضو فريق هيئة الإعمار العراقي 2003 ـ 2004

محافظ النجف : 2004 ـ 2005

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عضو مجلس محافظة النجف و رئيس كتلة الوفاء للنجف 2006

وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية 2006 ـ 2009

محافظ النجف 2009 ـ 2012

محافظ النجف 2012 ـ 2014

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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