من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة

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تنشر وكالة الخليج 365، السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي.
التحصيل الدراسي
بكالوريوس خريج جامعة الكوفة كلية الفقه
ماجستير جامعة الكوفة كلية الفقه
دكتوراه مرحلة البحث جامعة الكوفة كلية الفقه
وهاجر من عام 1991-1994 في مخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية، ليهاجر بعد ذلك من عام 1994-2003 في الولايات المتحدة الأميركية
المناصب
محافظ النجف : 2004 ـ 2005
عضو مجلس محافظة النجف و رئيس كتلة الوفاء للنجف 2006
وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية 2006 ـ 2009
محافظ النجف 2009 ـ 2012
محافظ النجف 2012 ـ 2014
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