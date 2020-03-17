من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة

تنشر وكالة الخليج 365، السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي. والزرفي هو من مواليد 1966 من محافظة النجف التحصيل الدراسي



بكالوريوس خريج جامعة الكوفة كلية الفقه ماجستير جامعة الكوفة كلية الفقه دكتوراه مرحلة البحث جامعة الكوفة كلية الفقه وهاجر من عام 1991-1994 في مخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية، ليهاجر بعد ذلك من عام 1994-2003 في الولايات المتحدة الأميركية



المناصب عضو فريق هيئة الإعمار العراقي 2003 ـ 2004 محافظ النجف : 2004 ـ 2005 Advertisements عضو مجلس محافظة النجف و رئيس كتلة الوفاء للنجف 2006 وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية 2006 ـ 2009 محافظ النجف 2009 ـ 2012 محافظ النجف 2012 ـ 2014

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