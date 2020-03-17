بالصور .. الزرفي في القصر الرئاسي خلال تكليفه برئاسة الوزراء

تنشر وكالة الخليج 365، صورا لتكليف رئيس الجمهورية برهم صالح للمرشح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة. وجاء هذا التكليف بحضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. Advertisements

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